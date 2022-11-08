رئيس غينيا بيساو: بلادنا تتعرض لضغط كبير من الغازات الدفيئة

جدة - نرمين السيد - وأضاف إمبالو، فى كلمته خلال فعاليات قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، أن بلاده تتعرض لضغط كبير؛ بسبب ارتفاع مستويات البحر بسبب التغير المناخى، مشيرا إلى أن غينيا بيساو من البلدان النامية فقيرة الموارد، "ومساهمتنا متدنية للغاية فى انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وهذا ما انعكس ضمن أهداف المساهمات المحددة وطنيا".

وتابع أنه ينبغى ألا نترك شرم الشيخ إلا ونحن ملتفون حول ما ورد فى اتفاق باريس حول منظومة جديدة للمناخ، بالإضافة إلى اجتماع حول آليات تمويلية والتزامات معززة بالأخص من جانب البلدان الأكثر مسؤولية فى الانبعاثات، مطالبا فى الوقت نفسه بتضافر الجهود على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية وجهود جماعية على المستوى العالمى.