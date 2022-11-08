قيس سعيد: الثقافة هى الأساس الذى ترتقى به المجتمعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازى، والذى تناول خلاله عددا من الموضوعات المتصلة بميدان الثقافة، ومن بينها أيام قرطاج السينمائية وما شابهها من ممارسات حادت بها عن الأهداف التى أنشئت من أجلها، كما تم التعرض إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بالثقافة على وجه العموم.

وذكّر الرئيس التونسى بالدور الذى قامت به نوادى السينما فى تونس، وبدور الشباب والثقافة وبالمكتبات العامة وبدور النشر التى أنشأتها الدولة، معربًا عن استيائه العميق مما آلت إليه بعض دور الثقافة من إهمال.

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن أمله فى إعادة الحياة للنوادى الثقافية، وتصور طرق جديدة تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أنه لا مستقبل للثقافة فى تونس إلا بإعادة دور الثقافة إلى المكانة التى كانت لها.

وأضاف الرئيس التونسي: فالثقافة ليست آخر قطاع يمكن الاهتمام به، بل هى الأساس الذى ترتقى فيه المجتمعات تستحضر به تاريخها وتقرأ به حاضرها وتستشرف به مستقبلها.