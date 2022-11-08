رئيسة وزراء إيطاليا: ملتزمون باستمرار توفير 100 مليار دولار للدول النامية

مؤتمر المناخ
وأضافت ميلونى، فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27" بـ شرم الشيخ، أن هناك أثارا مأساوية لتغير المناخ شاهدناها فى أوروبا وباكستان والقرن الإفريقى وعديد من الأقاليم والمناطق عبر العالم.
وتابعت: "علينا اتخاذ الجهود الأسرع لحماية كوكبنا، ونريد وضع استراتيجية تنطوى على تنويع الطاقة بالتعاون الوثيق مع عديد من الدول الإفريقية، حيث عززنا تعاونا معها بشأن الأمن فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشارت رئيسة وزراء إيطاليا إلى أنه فى الاتحاد الأوروبى نخطط لتخفيض غازات الانبعاثات، وعززنا مؤخرا من قدرات الطاقة المتجددة القائمة ونسعى لمواصلة الانتقال العادل لدعم المجتمعات المتضررة.
وأوضحت أن إيطاليا زادت من إسهاماتها فى تمويل المناخ، حيث ضاعفت ثلاث مرات التزامها المالى ليصل إلى 1.4 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، قائلة "ملتزمون باستمرار توفير 100 مليار دولار لدعم الدول النامية".
وشددت على أن الكوارث المناخية الأخيرة والاضطرابات الهيدروجينية فى أراضينا أظهرت أن التخفيف والتكيف وجهان لعملة واحدة، ونحن نخطط لتخفيف غازات الانبعاثات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55%.
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