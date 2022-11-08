رئيس وزراء هولندا: سنزيد تمويل مكافحة التغير المناخى إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة المناخ "كوب 27" بـ شرم الشيخ، إن هناك ضرورة لتقديم الدعم للدول النامية للمساعدة فى التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح أن الوصول لصفر انبعاثات حرارية أمر ضرورى فى هذا الوقت لمنع كارثة قد تحل بالكوكب.

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