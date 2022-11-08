الرئيس التونسى يبحث مع وزير الداخلية 4 ملفات شائكة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيد تناول خلال الاجتماع أيضا الوضع الأمنى العام بالبلاد، وضرورة فرض احترام القانون على الجميع.

وأشار رئيس تونس إلى عدد من الممارسات التى يقوم بها البعض من توزيع للأموال استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفى عدد من المرشحين الذين يعلمهم المواطنون تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين.

وتابع البيان أن الرئيس تطرق أيضا إلى الحملات التى تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب التونسى.

وفنّد رئيس الجمهورية مجددا الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق على الحريات، قائلا :" لو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم، إن مآربهم معروفة، وهى الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء فى أحضان قوى خارجية".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى حادثة غرق المركب الذى ذهب ضحيته عدد من المهاجرين، حيث أكد رئيس الجمهورية أنه يتابع هذا الملف يوميا، مشددا على ضرورة تحميل كل الأطراف مسئولياتها وإماطة اللثام عن كل من كان وراء هذه الفاجعة، بل وكل الفواجع التى يعيشها أبناء الشعب التونسى.