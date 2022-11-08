نائب رئيس جامبيا يوجه مناشدة عاجلة لـ الدول المتقدمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجوف، فى كلمته خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، أننا بحاجة إلى تدابير فيها التزام من أجل تنفيذ طارئ هنا فى شرم الشيخ.
وتابع أننا نعمل مع القطاع الخاص وشركاء التنمية وآخرين للتصدى لتغير المناخ فى مجالات التكيف والصمود والمرونة والطاقة المتجددة.
واعتبر أن فيضانات هذا العام والعواصف الهوائية العام الماضى تسببت كلها فى ضرر كبير على حياة الناس ومصادر الرزق، وواصل: "نحن نحتاج إلى التزامات مالية عملية ووصول سهل إلى هذه الأموال بدون إجراءات معقدة".
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