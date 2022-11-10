انتخابات الفيل والحمار.. سباق محموم على عضوية الكونجرس

جدة - نرمين السيد - احتفظ النائب الجمهورى رون جونسون بمقعده فى مجلس الشيوخ بينما قلب الديمقراطيون الوضع فى ولاية بنسلفانيا بفوز جون فيترمان، لترتفع الاحصائيات حتى مساء اليوم الأربعاء إلى تعادل الديمقراطيين والجمهوريين فى انتخابات مجلس الشيوخ حيث حصل كل حزب على 48 مقعدا حتى الأن ومتبقى الليلة 4 مقاعد لا تزال المنافسة دائرة عليهم.





وفى مجلس النواب، حصل الديمقراطيون على 175 مقعدا فى مجلس النواب بينما حصل الجمهوريون على 198 مقعدا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ولا تزال عمليات العد جارية حتى اللحظة. وستعلن نتيجة الانتخابات النصفية فى الكونجرس مساء اليوم. وتم انتخاب حكام من الإناث فى ألاباما وأركنساس وأيوا وكانساس وماين وماساتشوستس وميشيجان ونيو مكسيكو ونيويورك وداكوتا الجنوبية، ستة منهم من الديمقراطيين وأربعة من الجمهوريين. وفى ولايتين أخرتين - أريزونا وأوريجون - لم يتم إنهاء العد، لكن المرشحين الرئيسيين جميعهم من النساء.

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