بايدن معلقا على نتائج انتخابات الكونجرس: سأواصل العمل مع كل الأطراف

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفى للتعليق على نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتخابات جرت دون أى تدخلات، ولم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا، مشددًا على أنه سيواصل العمل مع كل الأطراف لخدمة الشعب الأمريكى.
ولفت إلى أن نتائج الانتخابات وخسارة الحزب الديمقراطى، ليست كما خسر الجمهوريون فى السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكى بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار.
وأشار بايدن إلى أن أغلبية الشعب الأمريكى يدعم برنامجه الاقتصادى وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخى.
وأكد الرئيس الأمريكى، أنه سيدعو زعيمى الحزبين الجمهورى والديمقراطى لمناقشة السياسات فى الفترة المقبلة.
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