الجيش اللبنانى ينفذ مناورات خاصة بمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان أمس الأربعاء، أن هذه المناورات تأتى استكمالاً للتدريبات التى تقوم بها وحدات الجيش فى إطار التمرين السنوى حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن المناورات تضمنت التعامل مع خارجين عن القانون ومرتكبى أعمال شغب ومهاجمة منشآت حيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومؤسسات عامة وخاصة، وذلك بهدف تضليل القوى الأمنية لتنفيذ أعمال إرهابية فى مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح أن هذا التمرين يهدف إلى رفع مستوى جاهزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مشيرًا إلى أن الوحدات العسكرية تتابع تنفيذ مراحل التمرين حتى بعد غد الجمعة فى المناطق اللبنانية كافة.