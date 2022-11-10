الخارجية الكندية توجه تحذيرا عاجلا لـ رجال الأعمال

جدة - نرمين السيد - حذرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى رجال الأعمل الكنديين من القيام بمشروعات فى الصين، مشيرة إلى أنهم يجب عليهم التفكير فى "المخاطر الجيوسياسية" لممارسة الأعمال التجارية فى الصين وسط توقعات متزايدة لإعادة ضبط السياسة التى أكدت أنها ستأتى "فى غضون شهر".





وخلال حديثها بجامعة تورنتو، وضعت جولى تعهدا بتغيير السياسة الكندية تجاه البلاد، وقالت جولى: "ما أود أن أقوله للكنديين الذين يمارسون الأعمال التجارية فى الصين ومعها: يجب أن تكون واضح البصر".

وأضافت أن "القرارات التى تتخذها بصفتك رجال أعمال هى ملكك أنت. بصفتى أكبر دبلوماسية فى كندا، تتمثل مهمتى فى إخبارك أن هناك مخاطر جيوسياسية مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية مع البلد".

وخلال كلمتها، عرضت جولى بالتفصيل خطط كندا لتعميق علاقاتها بمنطقة المحيطين الهندى والهادئ - واتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه التهديدات الناشئة من هذا الجزء من العالم. وقالت إن استراتيجية المحيطين الهندى والهادئ "الممولة بالكامل"، "سيتم إطلاقها فى غضون شهر".

يأتى هذا الإعلان فى أعقاب تقرير من شبكة جلوبال نيوز عن حملة تدخل أجنبى يُزعم أن الصين تشنها فى كندا.

وذكرت جلوبال نيوز، الاثنين الماضى، أن مسؤولى المخابرات الكندية حذروا رئيس الوزراء جستن ترودو من أن الصين تستهدف كندا بحملة واسعة من التدخل الأجنبى، بما فى ذلك تمويل شبكة سرية من 11 مرشحًا فيدراليًا على الأقل خاضوا انتخابات 2019.

و أكدت جولى للكنديين أن الحكومة "ستفعل المزيد لمعالجة التدخل الأجنبى". وقالت "لن ندع أى ممثل أجنبى يتدخل فى ديمقراطيتنا"، وأضافت جولى أن كندا بحاجة إلى معالجة النفوذ الأجنبى فى الداخل وفى "المجال الرقمى".

وكجزء من هذا الجهد، قالت إن الحكومة ستستثمر فى "تعميق فهمنا لكيفية تفكير الصين وعملها وخططها. وكيف تمارس نفوذها فى المنطقة وحول العالم".