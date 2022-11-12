العالم اليوم - 18 قتيلا بحادث سقوط حافلة في ترعة بمصر

انتم الان تتابعون خبر 18 قتيلا بحادث سقوط حافلة في ترعة بمصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 01:25 مساءً - لقي 19 شخصا مصرعهم، نتيجة سقوط حافلة "ميني باص"، صباح السبت، في مياه إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

ووفق شاهد عيان يدعى محمد عبد الستار، موظف من قرية منشأة عبد النبي بمركز أجا في الدقهلية التي شهدت الحادث، قال لموقع "دوت الخليج" إن الحادث وقع حينما حاول سائق الحافلة تخطي سيارات أمامه ففوجئ بالسيارات القادمة من الجهة المقابلة فانحرفت منه عجلة القيادة وسقطت حافلته في ترعة الرياح التوفيقي.

وحسب شاهد العيان فإن الحادث وقع على طريق ميت غمر، المنصورة وإن الحافلة كانت تقل عمالا وموظفين لأعمالهم بمدينة المنصورة، وإن الحادث وقع أمام محطة صرف أجا.

فيما قال وكيل وزارة الصحة المصرية بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، لموقع "دوت الخليج" إن فرق الإنقاذ النهري انتشلت 19 جثة لضحايا الحادث وكذلك تم إنقاذ 6 آخرين، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى أجا المركزي.

ولا تزال فرق الإنقاذ تمشط المياه بحثا عن ضحايا آخرين لوجود احتمال أن تيار المياه جرف جثثا أخرى بعيدا عن مكان الحادث.

وأوضح أن حالة أغلب المصابين مستقرة وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة لتقديم اللازم لهم.

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الحافلة.

وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق