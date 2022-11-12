مدير عام الإيسيسكو: مصر أثبتت للعالم قدرتها على تنظيم المؤتمرات العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك أن مصر فى تنظيمها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "cop 27" أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبرى.. مشيرا إلى مشاركة الإيسيسكو بقمة المناخ بشرم الشيخ مدينة الخير والسلام بمجموعة من البرامج والأنشطة تتضمن 50 نشاطا سواء على شكل ندوات أو محاضرات أو مبادرات حيث يضم جناح الإيسيسكو أهم إصدارات المنظمة فى مجالات حماية التراث والمحافظة على البيئة وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية البيئية.





وأعلن الدكتور سالم بن محمد المالك - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت على هامش فعاليات المؤتمر - توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية وبعض المؤسسات الاخرى بشأن استخدامات الطاقة النظيفة فى المواقع الأثرية والمتاحف. وقال المالك "إن المنظمة أطلقت على هامش فعاليات المؤتمر بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار بمصر مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف فى مصر والعالم الإسلامى من أضرار التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية وتداعياتها باتت من أبرز التحديات التى تواجه البشرية اليوم، إذ يشهد العالم فى كل لحظة ظاهرة جديدة من ظواهر التحولات والتغيرات المناخية التى تهدد الخطط والسياسات، وتفاجيء التوقعات والطموحات المنشودة. وأوضح المالك أن هذا الصندوق يؤكد انتقالنا من مرحلة المقترحات والالتزامات للتطبيق والممارسات وهذا ما يدعو إليه مؤتمر المناخ هذا العام.

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