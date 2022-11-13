جدة - نرمين السيد - وكان الحزب الديمقراطى، قد فاز أمس السبت، بالمقعد الذى كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكى.
وقال بايدن، إنه مسرور جدا بنتيجة انتخابات التجديد النصفى التى جرت يوم الثلاثاء، مضيفا أن تركيزه ينصب على انتخابات مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وحسب آخر النتائج التى نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن الجمهوريين فازوا بـ211 مقعدا مقابل 204 للديمقراطيين فى انتخابات مجلس النواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد السيطرة على مجلس الشيوخ.. بايدن: تركيزى الآن على ولاية جورجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.