بعد السيطرة على مجلس الشيوخ.. بايدن: تركيزى الآن على ولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - وكان الحزب الديمقراطى، قد فاز أمس السبت، بالمقعد الذى كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكى.

وقال بايدن، إنه مسرور جدا بنتيجة انتخابات التجديد النصفى التى جرت يوم الثلاثاء، مضيفا أن تركيزه ينصب على انتخابات مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وحسب آخر النتائج التى نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن الجمهوريين فازوا بـ211 مقعدا مقابل 204 للديمقراطيين فى انتخابات مجلس النواب.