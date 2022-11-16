العالم اليوم - رئيس البرازيل: على العالم أن ينفق على المناخ وليس الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:21 مساءً - طالب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا سيلفا، يوم الأربعاء، قادة العالم بضرورة الانفاق على المناخ.

وقال لولا دا سيلفا في كلمة ألقاها بقمة المناخ (كوب27) في مصر إن العالم يتجاهل التحذيرات بشأن تغير المناخ بينما ينفق تريليونات الدولارات على الحرب.

وأضاف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى قيادة أفضل للتصدي لتغير المناخ، مردفا أن البرازيل مستعدة للانضمام إلى الجهود لبناء كوكب أنظف.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي، عزم بلاده المطالبة باستضافة مؤتمر (COP 30) في غابة الأمازون عام 2025.

وقال لولا في مؤتمر المناخ (COP 27) المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية وينتهي الجمعة: "سأتحدث إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) وأطلب منه تنظيم (COP 30) في الأمازون".

وكتب اليساري دا سيلفا الذي تولى رئاسة البرازيل سابقًا بين عامي 2003 و2010، في تغريدة من شرم الشيخ: "ستعود البرازيل مرجعًا على صعيد المناخ العالمي".