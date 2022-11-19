المفوضية الأوروبية تحذر من نقص الغاز فى أوروبا العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الجمعة إن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى مؤمنة خلال فصل الشتاء، لكن ستمثل مشكلة العام المقبل، مؤكدة: "خزاناتنا مملوءة بنسبة 95%، ونحن فى أمان فى هذا الشتاء. مشكلتنا ستكون شتاء العام القادم".

وأضافت فون دير لاين خلال مؤتمر دولى للأمن فى المنامة بالبحرين، أنه "قبل أن تبدأ الحرب، كانت أوروبا أكبر مستهلك للطاقة الروسية.. وبعد تسعة أشهر من ذلك، تغير الأمر بشكل جوهرى".

وأوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا يصل إلى 80% من الإمدادات الروسية عبر خط الغاز إلى أوروبا، داعية الاتحاد الأوروبى لإيجاد "موردين جدد يعتمد عليهم" فى النرويج والولايات المتحدة.