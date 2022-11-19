سوناك يقر حزمة مساعدات بريطانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني تتضمن أنظمة دفاع جوي.

وقال سوناك بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "حزمة المساعدات الدفاعية تشمل 125 مدفعا مضادا للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار بما في ذلك عشرات الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات بدون طيار".

وتعهد بمواصلة الوقوف لجانب أوكرانيا خلال أول زيارة له إلى البلاد من خلال تعزيز العرض التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية بإرسال أطباء ومهندسين عسكريين إلى أوكرانيا لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف سوناك "نقدم اليوم دفاعا جويا جديدا بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات والرادار والمعدات المضادة للطائرات بدون طيار وزيادة الدعم الإنساني لفصل الشتاء البارد القاسي"، معربا عن فخره بأوكرانيا التي تكافح للدفاع عن مبادئ السيادة والديمقراطية، على حد قوله.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة التقى خلالها، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، في أول اجتماع بينهما منذ تولي سوناك منصبه أواخر أكتوبر الماضي.

جاءت حزمة المساعدات البريطانية الجديدة لأوكرانيا عقب مساعدات أخرى أعلن عنها وزير الدفاع البريطاني الشهر الجاري بتقديم أكثر من 1000 صاروخ جديد مضاد للطائرات لأوكرانيا.