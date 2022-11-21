مصرع 8 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه لم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات على الأرض، بينما قال مسؤولو الطيران الكولومبيين -فى بيان- إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار "أولايا هيريرا".
وقد تم التعرف على الضحايا، وهم ستة ركاب واثنان من أفراد الطاقم.
ولم تحدد السلطات الكولومبية السبب الدقيق لتحطم الطائرة بعد، بينما أوضح رئيس بلدية ميديلين الكولومبية دانييل كوينتيرو -فى بيان- أن الطائرة تعرضت لـ"عطل فى المحرك" أثناء الإقلاع.
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