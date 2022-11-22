العالم اليوم - بقيمة 1.5 مليار جنيه.. مصر تضبط مخدرات في ميناء الاسكندرية

انتم الان تتابعون خبر بقيمة 1.5 مليار جنيه.. مصر تضبط مخدرات في ميناء الاسكندرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:20 صباحاً - قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ضبطت أكثر من 18 مليون قرص مخدر كانت مخبأة في ثلاث حاويات بميناء الإسكندرية المطل على البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الشحنة التي تزن 34 طنا كانت على متن سفينة رست في الميناء الواقع بشمال البلاد في رحلة ترانزيت قبل إبحارها إلى دولة أجنبية لم تحددها. وقالت الوزارة إن الأقراص المضبوطة تقدر قيمتها بما يقارب 1.5 مليار جنيه (61.22 مليون دولار).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بقيمة 1.5 مليار جنيه.. مصر تضبط مخدرات في ميناء الاسكندرية .. في رعاية الله وحفظة