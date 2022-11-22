الحكومة اليمنية توجه نداء عاجلا لـ المجتمع الدولى

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بيان الحكومة، مساء اليوم الاثنين، التأكيد على أن استمرار استهداف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية فى اليمن يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه مفاقمة الوضع الإنسانى، وتهديد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.
وأضافت الحكومة اليمنية أن هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتارا سافرا بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.
وأشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على هجومها الجديد بالطائرات المسيرة مستهدفة ميناء الضبة النفطى بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية فى الميناء غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الإجرامية.
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