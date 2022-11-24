العالم اليوم - الملياردير بافيت يتبرع بـ 759 مليون دولار لجمعيات خيرية

انتم الان تتابعون خبر الملياردير بافيت يتبرع بـ 759 مليون دولار لجمعيات خيرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - قالت مؤسسة بيركشاير هاثاواي إن رئيسها وارن بافيت تبرع بالمزيد من ثروته لأربع جمعيات خيرية عائلية دون الكشف عما إذا كان الملياردير قد قدم تبرعا جديدا لمؤسسة بيل ومليندا غيتس.

وأظهر إفصاح للهيئات التنظيمية أن بافيت تبرع الأربعاء بما مجموعة 2.4 مليون أخرى من أسهم الفئة "بي" والتي تقدر بنحو 759 مليون دولار بناء على سعر الإغلاق. وتبرع بافيت بعدد 1.5 مليون سهم لمؤسسة سوزان تومسون بافيت. والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى زوجته الأولى الراحلة، وتمول المؤسسة منحا جامعية للطلاب من نبراسكا، بحسب موقعها على الإنترنت.

ووُزع 900 ألف سهم أخرى بالتساوي بين المؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه هاوارد وسوزان وبيتر، وهي هاوارد جي. بافيت وشيروود ونوفو.

كما تبرع بافيت بأكثر من نصف أسهمه في بيركشاير منذ عام 2006، والتي بلغت قيمتها أكثر من 46 مليار دولار في وقت التبرع بها.

وذهب أكثر من ثلاثة أرباعها إلى مؤسسة غيتس، التي لا تزال واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم على الرغم من طلاق مؤسسيها بيل غيتس ومليندا العام الماضي.

وبعد التبرعات الأخيرة، لا يزال بافيت يملك 15.5 في المئة من أسهم بيركشاير ويسيطر على 31.4 في المئة من قوتها التصويتية.

وقالت مجلة فوربس إن ثروة بافيت لا تزال 110.2 مليار دولار، يحتل بها المرتبة الخامسة على قائمة أثرياء العالم.

وتملك بيركشاير العشرات من الشركات مثل "بي.إن.إس.إف" للسكك الحديدية وجيكو لتأمين السيارات، فضلا عن أسهم في أبل و بنك أوف أميركا وأوكسيدنتال بتروليوم. ويدير بافيت المؤسسة منذ عام 1965.

ووفقا لمواقع مؤسسة عائلة بافيت على الإنترنت، تعمل مؤسسة هاوارد جي. بافيت على التخفيف من حدة الجوع وتخفيف النزاعات وتحسين السلامة العامة في جميع أنحاء العالم. كما تدعم مؤسسة شيروود المنظمات غير الربحية في نبراسكا، فيما تهدف مؤسسة نوفو إلى دعم المجتمعات.