كورونا فى الجزائر.. عدد إصابات كوفيد خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان لها، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة وصل إلى 271 ألفًا و41 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و536 شخصاز

واستقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة، فيما أوصت الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى لمواجهة كورونا.