المجر تعلن تقديم 187 مليون يورو مساعدات مالية لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، قد صرح فى وقت سابق، بأن بلاده لن تدعم خطة الاتحاد الأوروبى لتزويد أوكرانيا بالمليارات من المساعدات لدعم ميزانيتها العام المقبل.

وقال أوربان، إنه بينما تدعم المجر الشعب الأوكرانى، فإنه ليس على استعداد لتقديم مصالح أوكرانيا على مصالح بلاده.

يذكر أنه ستوفر خطة المساعدة 18 مليار يورو لأوكرانيا العام المقبل على شكل مدفوعات منتظمة للمساعدة فى استمرار تشغيل مرافق الطاقة والرعاية الصحية وكذلك لتمويل الرواتب وأنظمة المعاشات التقاعدية.