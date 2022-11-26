استقالة رئيسة تايوان من رئاسة الحزب الحاكم بعد خسارة حزبها فى الانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - أعلنت رئيسة تايوان تساى إنج وين استقالتها اليوم من رئاسة الحزب الحاكم بعد خسارة حزبها في الانتخابات المحلية، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية التايوانية، أن دعم الكونجرس الأمريكى طويل المدى لتايوان لن يتغير بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية.

وقال جيسون ما، نائب المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية - "إنه على الرغم من استمرار عد الأصوات في بعض المناطق، فمن الواضح أن الجمهوريين سيحصلون على أغلبية في مجلس النواب بينما سيسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ من خلال التصويت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف: "نحن واثقون من أن المشاعر العامة المؤيدة لتايوان التي يتشاركها أعضاء الكونجرس الأمريكي؛ ستستمر بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي".

واستطرد "من المحزن أن يغادر بعض أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لتايوان الكونجرس العام المقبل، بمن فيهم عضو الكونجرس الجمهوري ستيف شابوت، الرئيس المشارك لتجمع تايوان بالكونجرس، الذي فشل في الفوز بإعادة انتخابه في أوهايو".

ولفت إلى أن دعم الكونجرس الأمريكي لتايوان كان طويل الأمد ومن الحزبين، مشددا على أن وزارة الخارجية التايوانية ستواصل محاولة تطوير العلاقات الودية مع المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين للدفع المشترك من أجل تمرير مشاريع قوانين وقرارات التي يمكن أن تعزز علاقتنا مع تايوان.