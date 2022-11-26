العالم اليوم - مونديال 2022.. فرنسا أول المتأهلين إلى الدور الثاني

انتم الان تتابعون خبر مونديال 2022.. فرنسا أول المتأهلين إلى الدور الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 08:21 مساءً - فاز المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل واحد، وضمن تأهله إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدفا المنتخب الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، من أقدام كيليان مبابي في الدقيقتين 61 و86، فيما سجل الهدف الوحيد للدنمارك في الدقيقة 68.

وباتت فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على كل من أستراليا والدنمارك.

ويتصدر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، حتى الآن، قائمة هدافي مونديال قطر بـ3 أهداف رفقة لاعب الإكوادور، إينير فالنسيا.

وفي نفس المجموعة، عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بخسارتها أمام أستراليا 0-1، السبت على استاد الجنوب في الوكرة.