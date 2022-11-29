العالم اليوم - 3 انتصارات و13 هدفا.. إفريقيا "ترفع صوتها" في مونديال قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - تعيش المنتخبات الإفريقية أفضل فتراتها بمونديال قطر منذ انطلاقته وذلك بعد نهاية الجولة الثانية بمرحلة المجموعات، حيث واصلت حصد النقاط وتسجيل الأهداف في البطولة.

اليوم الأخير في مرحلة المجموعات شهد تسجيل منتخبات إفريقيا 6 أهداف، وتحقيق 4 نقاط في مباراتين، بعد أقل من 24 ساعة على تحقيق المغرب فوزه على بلجيكا بثنائية نظيفة.

التألق الإفريقي في نقاط

• سجل منتخب الكاميرون 3 أهداف في تعادله مع صربيا 3-3 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، ليحصد أول نقاطه في البطولة ويبقي آمال التأهل للجولة الأخيرة.

• الكاميرون انضمت إلى السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا وكوت ديفوار بتسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة بالمونديال، ولحقت بهم غانا بفوزها على كوريا الجنوبية، بينما حافظت الجزائر على المركز الأول بفوزها على كوريا الجنوبية 4-2 بمونديال البرازيل 2014 كأكثر منتخب إفريقي يسجل في مباراة واحدة.

• حققت غانا فوزها الأول في البطولة بنتيجة 3-2 على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.

• فوز غانا هو الانتصار الثالث لمنتخب إفريقي، بعد تغلب السنغال على قطر 3-1، والمغرب على بلجيكا 2-0.

• منتخب غانا هو أكثر منتخبات إفريقيا تسجيلا للأهداف في مونديال قطر، بالوصول إلى 5 أهداف في مباراتين.

• رفع منتخبا غانا والكاميرون رصيد أهداف إفريقيا في المونديال إلى 13، مع ختام مشاركاتهما في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات.

• أهداف إفريقيا في المونديال حتى الآن جاءت عن طريق السنغال (3)، المغرب (2)، الكاميرون (3)، غانا (5).

• منتخب تونس هو الفريق الإفريقي الوحيد الذي لعب مباراتين من دون تسجيل أي هدف حتى الآن في البطولة.

• شهدت الجولة الثانية تسجيل المنتخبات الإفريقية 11 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف لمنتخبات القارة السمراء في جولة واحدة بتاريخ المونديال.

• أبرز إنجاز إفريقي في كأس العالم كان بلوغ دور الثمانية، وحققته منتخبات الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010).