العالم اليوم - غاريث بيل يعلّق على لقاء إنجلترا واحتمال غياب هاري كين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - علّق النجم الويلزي غاريث بيل على اللقاء الذي يجمع فريقه مع منتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، واحتمال غياب هاري كين بداعي الإصابة التي تعرض لها في أولى لقاءات منتخب "الأسود الثلاثة" مع إيران.

وشدد مدرب ويلز روب بايج على ضرورة تقديم أفضل أداء أمام منتخب إنجلترا في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء.

ودعا بايج لاعبيه للتركيز على اللقاء المرتقب مع منتخب "الأسود الثلاثة"، مضيفا: "نريد أن نقدم للجماهير الويلزية أداء يستحق التشجيع".

وقال بايج في مؤتمر صحفي: "أدعو الجماهير الويلزية إلى مواصلة التشجيع والمؤازرة أمام إنجلترا".

وبدوره قال غاريث بيل في مؤتمر صحفي عن مباراة فريقه القادمة: "شاهدنا مبارياتهم وهم من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، لكننا مستعدون. علينا أن نقدم أفضل أداء لنا ضد إنجلترا كي نتأهل للدور التالي".

وردا على سؤال حول احتمال غياب هاري كين، قال بيل: "إنه لاعب من الطراز العالي وغيابه لن يؤثر على إنجلترا لأن لديهم بدلاء من ذات الجودة".

ويعول المنتخب الإنجليزي على سجله ضد جاره الويلزي الذي خرج مهزوما من المواجهات الست الأخيرة، بينها واحدة في نهائيات كأس أوروبا 2016 (1-2 في الدور الأول) وآخرها ودية صفر-3 في أكتوبر 2020.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي، الساعي للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 1966، الحظ الأوفر في التأهل، إذ يكفيه التعادل مع ويلز للصعود رسميا للدور التالي، دون النظر لنتيجة مباراة أميركا وإيران.

وفي المقابل، تبدو مهمة ويلز، الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، هي الأصعب في اجتياز دور المجموعات، حيث يتعين عليه الفوز على إنجلترا بفارق 4 أهداف، دون النظر للقاء الآخر بالمجموعة، حتى يتساوى معه في رصيد 4 نقاط، ويتفوق عليه بفارق الأهداف.