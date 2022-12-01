ترودو: سلاسل التوريد المستقبلية يجب أن تمر عبر كندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترودو فى تصريحات صحفية: "العملية الروسية فى أوكرانيا يظهر أن ما وصفه بـ "الأنظمة الاستبدادية" لا تصلح لأن تكون بمثابة شركاء تجاريين موثوقين.

وأشار رئيس وزراء كندا، إلى أن أوروبا ابتعدت بسرعة عن الطاقة الروسية، وينبغى أن تبحث الدول عن موردين بديلين مثل كندا لديهم "معايير بيئية عالية" ويحترمون حقوق الإنسان والعمل.

وعما إذا كان قلقًا بشأن السياسات التجارية الحمائية التى أصبحت مشكلة فى انتخابات 2024 فى الولايات المتحدة، قال جستن ترودو: "الحمائية ضد المستثمرين الكنديين أو الشركات الكندية تنتهى فى الواقع إلى إلحاق الضرر بالشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين بطرق مهمة".