ماكرون: التحالف مع الولايات المتحدة أقوى من كل شىء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من كل شيء"، مشيرا إلى أن زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية بعد الزيارة التى قام بها عام 2018 تظهر قوة ومتانة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة.





ودعا ماكرون- فى خطاب ألقاه أمام أعضاء الجالية الفرنسية فى السفارة الفرنسية بواشنطن، اليوم الخميس- إلى الارتقاء بالعلاقات بين باريس وواشنطن إلى مستوى ما نسجه التاريخ بينهما. يشار إلى أن الرئيس الفرنسى يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز "شراكة عبر الأطلسى"، ترسم عواقب الحرب فى أوكرانيا وتضمن لأوروبا مكانا فى المنافسة العالمية، لاسيما مع الصين. وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير، قد صرح فى وقت سابق، أن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة فى قانون أمريكى لمكافحة التضخم، إلا أنه يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، إنه "سيتم طرح هذه القضية على الأرجح"، معربا عن التطلع إلى إجراء هذا النقاش مع النظراء الفرنسيين.

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