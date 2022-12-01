تحذير فرنسى من عواقب التنافس «الأمريكى- الصينى»

جدة - نرمين السيد - وفى خطاب ألقاه فى السفارة الفرنسية بواشنطن أمام الجالية الفرنسية، قال ماكرون: "الخطر يكمن فى أن الولايات المتحدة، فى مواجهة تحديات العصر، تنظر أولا إلى الولايات المتحدة، وهذا أمر طبيعى، ثم تنظر إلى التنافس مع الصين، وبطريقة ما، تصبح أوروبا وفرنسا أشبه بعامل متغير".
جدير بالذكر أنه لطالما شددت فرنسا على أنها لا تعتبر نفسها حليفا "منحازا" فيما يتعلق بالصين، فى وقت جعلت الولايات المتحدة التنافس الاستراتيجى مع بكين محورها الاستراتيجى الرئيسى.
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