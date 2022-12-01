اليابان تطالب مواطنيها بترشيد استخدام الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن قرارات الحكومة اليابانية فى هذا الشأن هى الأولى على المستوى الوطنى لتوفير الطاقة خلال أشهر الشتاء منذ عام 2015، عندما كانت جميع المفاعلات النووية فى البلاد متوقفة منذ كارثة محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية عام 2011 التى وقعت فى أعقاب زلزال وتسونامى هائلين.

وذكرت الوكالة أن توريد الغاز الطبيعى المسال المستخدم لتزويد محطات الطاقة الحرارية لا يزال غير مؤكد بالنسبة لليابان الفقيرة بالموارد بسبب اضطرابات السوق العالمية التى تفاقمت فى ظل العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشى نيشيمورا للصحفيين قبل ساعات قليلة: "سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين إمدادات كهرباء مستقرة"، مضيفا أنه سيقنع الدول المعنية فى محاولة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعى المسال.

ولفت إلى أن الحكومة والمرافق ستقدم -بالتعاون مع تجار الكهرباء بالتجزئة- حوافز للمستهلكين الذين يوفرون الطاقة من خلال أنظمة المكافآت، فى حين أنه من المتوقع أن تؤمن اليابان معدل قدرة إمداد طاقة احتياطى بنسبة 3%، وهو الحد الأدنى الضرورى لتوفير إمدادات مستقرة، فى فصل الشتاء، لافتا إلى أن الحكومة تريد التأكد من وجود طاقة كافية لتدفئة المنازل والحفاظ على الأعمال التجارية حتى فى مواجهة الظروف غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية ومواطن الخلل فى محطات الطاقة.