روسيا: سعر برميل النفط قد يتجاوز 100 دولار عالميا حال تطبيق القرار الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مركز تطوير الطاقة فى روسيا كيريل ميلنيكوف، إن سعر برميل النفط العالمى قد يتجاوز 100 دولار، وذلك فى حال تطبيق القرار الأوروبى بتجديد الحد الأقصى لسعر النفط الروسى عند 60 دولارا، واحتمالية خفض صادرات روسيا.





وأضاف ميلنيكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت - أن "مسألة تطبيق الحد الأقصى أو تحديد سقف سعر النفط الروسى لن يؤثر على الشركات الروسية التى لن تبيع النفط بناء عليه بأى حال؛ ونتيجة لذلك، ستتوقف إمدادات النفط الروسى عبر شركات الشحن والتأمين الأوروبية، وهو الأمر الذى قد يقلل الصادرات الروسية بمقدار 1 أو 5ر1 مليون برميل يوميا فى شهرى ديسمبر ويناير، ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل".

وتفاوضت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، أمس الجمعة، على تحديد الحد الأقصى لسعر النفط الروسى المشحون بحرا، بـ60 دولارا، ومن المقرر الآن الموافقة على القرار من قبل المجلس الأوروبى.

وذكرت روسيا، فى وقت سابق، أنها لن توفر الإمدادات للدول التى ستضع الحد الأقصى للأسعار بالنسبة لها، وأنها تعتبر أن الحد الأقصى للسعر أمر غير مقبول.

فى سياق متصل، قال ألكسندر بوتافين، المحلل بشركة "فينام"، إن مستوى سقف السعر المتفاوض عليه سيضمن احتفاظ النفط الخام بحصة كبيرة فى السوق العالمية.