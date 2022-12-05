رئيس وزراء اليابان يتفق مع وزيرى المالية والدفاع على زيادة الإنفاق الدفاعى

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن كيشيدا اجتمع اليوم الاثنين مع وزير المالية شونيتشى سوزوكى ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا حيث اتفق المسؤولون الثلاثة على العمل على تأمين 43 تريليون ين يابانى (أو نحو 319 مليار دولار أمريكى) للإنفاق الدفاعى فى الفترة بين عامى 2023 و2027؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50% عن ميزانية الخمس سنوات الحالية، مشيرين إلى أنه سيتم بحث سبل تمويل هذه الزيادة.

من جانيه، قال وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا - فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع - إن حجم الميزانية سيكون عند مستوى حيث يمكن لوزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتى أن تقوما بأدوارهما من خلال تعزيز قدراتهما الدفاعية بصورة كبيرة.

وسيجرى المسؤولون محادثات مع الأحزاب الحاكمة على وجه السرعة فى هذا الصدد حتى يمكن اتخاذ إجراء شامل بنهاية هذا العام.