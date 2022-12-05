العالم اليوم - الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية امتياز "النفط غير التقليدي"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - شهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك ماليزيا، عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية امتياز تاريخية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس" للمنطقة البرية "رقم 1" في أبوظبي التي تحتوي موارد غير تقليدية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتعد هذه أول اتفاقية لترسية امتياز للنفط غير التقليدي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتستند الاتفاقية التاريخية إلى علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا، وتعد المرة الأولى التي تستثمر فيها شركة ماليزية في امتيازات استكشاف النفط والغاز في أبوظبي.

وتجسد ترسية هذا الامتياز الثقة الكبيرة في موارد النفط غير التقليدية الغنية القابلة للاستخراج في الإمارة، وفق "وام".

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تمتد 6 أعوام، ستحتفظ "بتروناس" بحصة 100% في حقوق تشغيل الامتياز، لاستكشاف وتقييم الموارد غير التقليدية في "المنطقة البرية رقم 1"، التي تغطي مساحة تزيد على 2000 كيلومتر مربع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها وتنجكو محمد توفيق الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروناس".

وقال الجابر: "تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد الدولة الهيدروكربونية، يسرنا التعاون مع "بتروناس" من خلال هذه الاتفاقية التاريخية لامتياز نفط غير تقليدي".

واعتبر الجابر أن الاتفاقية "تمثل مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة اللتين تجمعهما علاقات وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما تؤكد مكانة الدولة كونها وجهة استثمارية مفضلة وموثوقة".

من جانبه، قال تنجكو محمد توفيق: "إن ترسية هذا الامتياز يشكل تطورا مهما بالنسبة لشركة "بتروناس"، ونحن سعداء بشراكتنا المثمرة مع "أدنوك"، والتي تستند على العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين دولة الإمارات وماليزيا ".

وأضاف: "هذه الشراكة تؤكد الخبرة الواسعة والمتخصصة التي طورتها "بتروناس" من خلال عملها في مجال الموارد غير التقليدية لأكثر من عقد من الزمان في كل من كندا والأرجنتين. ونحن نتطلع للاستفادة من خبرتنا وتوظيفها في تطوير موارد الطاقة عالمية المستوى في أبوظبي".

وبعد مرحلة تقييم ناجحة، يمكن للشركاء إبرام اتفاقية امتياز إنتاج تسري لمدة 30 عاما تبدأ من تاريخ ترسية الامتياز الأول على شركة "بتروناس"، ويكون لــ"أدنوك" خيار الاحتفاظ بحصة 50% في امتياز الإنتاج، فيما تتيح منطقة الامتياز مزيدا من الفرص وتعزيز القيمة المحلية لدولة الإمارات طوال مدة الإمتياز.

ووفق الاتفاقية، ستساهم "بتروناس" ماليا في مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الضخم الذي تنفذه "أدنوك"، والذي وفَر بالفعل بيانات دقيقة عن منطقة الامتياز بجانب استفادتها من البيانات والمعلومات التي وفرها المشروع بشأن منطقة الامتياز.

وتقدر موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج في أبوظبي بنحو 22 مليار برميل من النفط الخام الخفيف والحلو، مقارنة بصنف "مربان" خام النفط القياسي لإنتاج "أدنوك" من النفط منخفض الكربون، فيما تمتلك هذه الموارد التي جرى التحقق منها بشكل مستقل قدرات إنتاجية تقارن بأكبر الموارد غير التقليدية في أميركا الشمالية من حيث الإنتاج.