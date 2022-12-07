الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بـ الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية -فى تصريحات اليوم الأربعاء- إنه تم اعتقال ستة شبان من بلدة "دقو" شمال غرب القدس، فيما تم اعتقال أربعة من محافظة "بيت لحم" الواقعة فى جنوب الضفة، ومن بين هؤلاء الأربعة أسيران محرران.
وأضافت المصادر أنه تم اعتقال ثمانية آخرين من بلدة "السموع" فى جنوب محافظة الخليل الجنوبية، فيما تم اعتقال أربعة من مدينة قلقيلية الواقعة فى شمال غرب الضفة.
وعلى صعيد اقتحامات المسجد الأقصى شبه اليومية، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.
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