العالم اليوم - فيديو يوثق مأساة بأوكرانيا.. قتلى بحادث مروع بين مدينتين

انتم الان تتابعون خبر فيديو يوثق مأساة بأوكرانيا.. قتلى بحادث مروع بين مدينتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - اصطدمت شاحنة عسكرية روسية وحافلة صغيرة مدنية في منطقة بشرق أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو، مما أسفر عن مصرع 16 شخصا على الأقل وإصابة 4 آخرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية الأربعاء.

وأشار زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك (شرق) دينيس بوشلين إلى هذه الحصيلة في بيان، لافتا إلى أن الحادث وقع على طريق بين مدينتي شاختارسك وتوريز.

وأضاف بوشلين: "هذه المأساة أودت بـ16 شخصا بينهم بعض المدافعين عنا"، دون أن يحدد عدد العسكريين الذين قتلوا.

وأظهرت صور من مكان الحادث نشرتها وسائل إعلام محلية المركبتين المتضررتين بشكل كبير، وهما حافلة صغيرة وشاحنة نقل جنود عسكرية عليها إشارة V، إحدى العلامات التي تدل على الجيش الروسي في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن موسكو أعلنت في سبتمبر، ضم منطقة دونيتسك الأوكرانية للأراضي الروسية وإن لم تسيطر عليها بالكامل.