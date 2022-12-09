وأكد البرهان، خلال انطلاق فعاليات القمة العربية الصينية، والمنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن استراتيجية الحزام والطريق التى طرحتها القيادة الصينية تمثل نموذجًا عمليًا يجسد معانى التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم.
وثمن المبادرة التنموية والاستثمارية التى أعلنها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق استثمارى يشمل عددًا من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموى القارى الكبير والمتمثل فى مشروع خط السكة الحديد - الذى تم اعتماد فكرته فى اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى الـ11 بالعاصمة السنغالية دكار - ليمتد من مدينة بورسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غربًا، مؤكدًا أن مثل هذا المشروع يمكن أن يحدث طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، خصوصا إذا تكامل مع مشروع الحزام والطريق ليحققان معًا التواصل وتبادل المنافع بين دول العالم.
وفى ختام كلمته، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، دعم بلاده للأعمال الثمانية المشتركة التى ستعمل فيها الصين مع الجانب العربى خلال السنوات القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان يثمن مبادرة محمد بن سلمان بإنشاء صندوق استثمارى يشمل دول عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.