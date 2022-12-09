البرهان يثمن مبادرة محمد بن سلمان بإنشاء صندوق استثمارى يشمل دول عربية

جدة - نرمين السيد - أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، عن أمله فى أن تحقق القمة العربية الصينية خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين العالم العربى والصين فى مختلف المجالات.





وأكد البرهان، خلال انطلاق فعاليات القمة العربية الصينية، والمنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن استراتيجية الحزام والطريق التى طرحتها القيادة الصينية تمثل نموذجًا عمليًا يجسد معانى التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم.

وثمن المبادرة التنموية والاستثمارية التى أعلنها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق استثمارى يشمل عددًا من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموى القارى الكبير والمتمثل فى مشروع خط السكة الحديد - الذى تم اعتماد فكرته فى اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى الـ11 بالعاصمة السنغالية دكار - ليمتد من مدينة بورسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غربًا، مؤكدًا أن مثل هذا المشروع يمكن أن يحدث طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، خصوصا إذا تكامل مع مشروع الحزام والطريق ليحققان معًا التواصل وتبادل المنافع بين دول العالم.

وفى ختام كلمته، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، دعم بلاده للأعمال الثمانية المشتركة التى ستعمل فيها الصين مع الجانب العربى خلال السنوات القادمة.