رئيس المجلس القيادى باليمن يثمن موقف الصين المساند للحكومة الشرعية فى بلاده

وثمن العليمى، فى كلمته خلال القمة العربية الصينية، والمنعقدة اليوم الجمعة، بالرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، موقف الصين الثابت والمساند للحكومة الشرعية فى اليمن، مجددًا التزام بلاده بموقفها تجاه مبدأ "الصين الواحد".
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية السانحة بما فى ذلك الحزام والطريق والشرق الأوسط الأخضر جنبًا إلى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة، مشددًا على ضرورة إنهاء النزاعات والحروب فى المنطقة وفى المقدمة دفع الميليشيات الحوثية إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخل الإيرانى فى شؤون اليمن.
وشدد على مواصلة العمل معهم من أجل السلام الشامل الذى يستحقه الشعب اليمنى، مضيفًا أن هذه القمة يجب أن تكون استجابة واعية لجميع التحديات التى تشهدها المنطقة، معربًا عن أمله فى وجود استراتيجية موحدة لمواجهة جميع التحديات المشتركة ودعم الشعب اليمنى ومساندة الحكومة الوطنية فى مواجهة الميليشيات الحوثية، مؤكدًا دعمهم الثابت تجاه الشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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