الكرملين: العلاقة بين روسيا والدول الغربية وصلت لمرحلة المواجهة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الدول الغربية لا تحب روسيا ولن تحبها بشكل خاص على الرغم من أن روسيا لا تحتاجها، موضحا أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية لا تتحرك حيث بدأت مرحلة المواجهة.

وأضاف: "علينا أن نكون متحفظين وأقوياء وأن تكون لدينا القوة الكامنة لأنه سيتعين علينا أن نعيش فى بيئة هذه المواجهة.. أوروبا بتصريحاتها المتكررة بأنها تريد التخلص من "الاعتماد على روسيا" والتبعية لها بشأن الغاز، إلا أنها استبدلتها بتبعية الاعتماد على الغاز الطبيعى المسال الأمريكى".

وأضاف بيسكوف "يكشف الأوروبيون عن رغبتهم بالتخلص من تبعية الاعتماد على روسيا بالغاز.. لكن فى الوقت نفسه، إنهم لا يصرحون بأنهم يريدون استبدال تبعية واحدة بتبعية أخرى.. لقد استبدلوا الآن الاعتماد على الغاز الروسى بالاعتماد على الغاز الطبيعى الأمريكى المسال".

وأوضح بيسكوف: "عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليوروهات كل يوم، فإن هذه المليارات من الدولارات يتم جنيها بالفعل فى واشنطن".

فى سياق منفصل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، إن روسيا تعزز إنتاج أقوى الأسلحة بما فى ذلك القائمة على المبادئ المادية الجديدة لمواجهة الدول الغربية التى تدعم نظام كييف.

وأضاف ميدفيديف أن "عدونا راسخ فى أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وعدد كبير من الأماكن الأخرى التى أقسمت على الولاء للنازيين اليوم"، لافتا إلى أنه لذلك تعزز روسيا إنتاج أقوى وسائل التدمير"، على حد قوله.