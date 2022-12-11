نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن "هداريم"
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، أن قوات القمع الصهيونية اقتحمت قسم الأسرى في سجن "هداريم" الذي يضم مئات الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن النادي، قوله: إن تلك القوات أجرت تفتيشات واسعة في تسعة زنازين التي يقبع فيها الأسرى، وأخرجت الأسرى من غرفهم (الزنازين) أثناء نومهم وصادرت مجموعة من كتاباتهم بعد أن عاثت في غرفهم الخراب.
وأضاف: "كما صادرت مقتنيات وأدوات متعلقة بالنشاط الرياضي للأسرى".
وأشارت إلى أن هذا الاقتحام الثاني الذي تنفذه قوات القمع في سجن "هداريم" منذ أواخر شهر نوفمبر المنصرم.
الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى القابعين فيه، 80 أسيرًا غالبيتهم من الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.
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