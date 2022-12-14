خبير طاقة: القمة «الإفريقية - الأمريكية» تؤكد انتهاج واشنطن لسياسة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة وإفريقيا بلغ 64 مليار دولار فى 2021، و254 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين إفريقيا والصين.
وتابع أن الصين دخلت فى إفريقيا وهى تعرف أهميتها بشدة، فالبترول والغاز ومعظم الاكتشافات التى حدثت فى السنوات الأخيرة حدثت فى إفريقيا سواء فى شمال إفريقيا ومصر والبحر المتوسط، وشرق إفريقيا فى موزمبيق وتنزانيا، وكذلك الغرب وكل ذلك يعطى إفريقيا دورا مهما فى الطاقة.
واستطرد: "المعادن النفيسة أيضا التى سنحتاجها فى التحول للطاقة النظيفة متوفرة بكثرة هى الأخرى فى القارة، والمزاحمة بدأت وأمريكا بدأت تنتهج أسلوبا مختلفا، لذلك لابد أن تعود الولايات المتحدة إلى الصورة من جديد".
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