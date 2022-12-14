بلينكن يوجه رسالة إلى 3 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - أبدى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، تقدير الولايات المتحدة، للعلاقات التى وصفها بالقوية مع النيجر وجيبوتى والصومال؛ لمشاركتها وقيادتهم المستمرة فى دعم الأمن الإفريقى والإقليمى.





جاء ذلك، خلال لقاء بلينكن أثناء لقاء بلينكن مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ، ورئيس جمهورية جيبوتى إسماعيل عمر جيله؛ وذلك للترحيب بهم فى مؤتمر قمة الولايات المتحدة إفريقيا 2022، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وقال بلينكن، إن واشنطن تقدر قيادة رؤساء الدول الثلاث لحل الصراعات وترغب فى مواصلة البناء على الشراكة الوثيقة وبحث التعاون الأمنى بشكل خاص والأولويات المشتركة الأخرى بما فى ذلك المناخ والصحة والتعليم والأمن الغذائى.

بدوره، أضاف وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن "يسعدنا أن نجتمع اليوم لمناقشة شراكاتنا الأمنية الطويلة والفعالة. عملنا معًا يعزيز السلام والأمن والحكم فى جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.. نحن ممتنون بشكل خاص لجيبوتى على استضافة معسكر ليمونيه وهو أمر حاسم لمواجهة التطرف العنيف ودعم الأمن البحرى فى المنطقة"، مؤكدا أن النيجر أثبتت أنها شريك راغب وقادر فى مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.

وتابع أن "وزارة الدفاع الأمريكية محظوظة للشراكة مع القوات المسلحة الصومالية، وستواصل دعم جهود حكومة الصومال أثناء قيام البلاد بتطوير قواتها الأمنية.. نحن ممتنون لجميع بلدانكم للتعاون القوى مع الولايات المتحدة. تساهم شراكاتنا بشكل مباشر فى العديد من الأهداف الرئيسية فى استراتيجيتنا للدفاع الوطنى، بما فى ذلك الدفاع عن بلدنا وردع العدوان ومكافحة التطرف العنيف. وشراكاتنا ضرورية لمواجهة التحديات عبر الدول التى تهددنا جميعًا، مثل تغير المناخ والأوبئة".

وخلص بالقول "نحن جميعًا هنا اليوم لأننا ندرك أن القيادة الإفريقية تظل مفتاحًا لمواجهة تحديات عصرنا المحددة للسلم والأمن والحكم، لذلك نحن نقدر بشدة قيادتكم وصداقتكم ونتطلع إلى مواصلة البناء على شراكتنا المهمة".