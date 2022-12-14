العالم اليوم - تحالف إماراتي يطور ميناء بالسودان باستثمارات 6 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:18 صباحاً - وقع السودان اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.

وسيضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.

وقال الجانبان خلال توقيعهما على الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، إن طريقا بطول 450 كيلومترا سيربط ميناء أبو عمامة بمنطقة أبو حمد الزراعية في ولاية نهر النيل السودانية.

ويرأس شركة إنفيكتوس للاستثمار أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال السودانية، الذي سبق أن وصف الميناء بأنه مشروع مشترك بين مجموعته وشركة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة "القابضة" الإماراتية.

وقال عبد اللطيف إن الميناء سيكون قادرا على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان، الذي عانى مؤخرا من توقفات جراء الاضطرابات السياسية في السودان.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن بلاده ستحصل على 35 بالمئة من صافي أرباح المشروع.

ووقع الجانبان الاتفاق بعد نحو أسبوع تقريبا من توقيع الجيش السوداني والأحزاب السياسية المدنية اتفاقا إطاريا يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية وإطلاق عملية انتقال سياسي جديدة.