3 دول كبرى تبحث التصعيدات الأخيرة لـ كوريا الشمالية

وتباحث ممثلو الدول الثلاث بشأن التعاون للرد على العدد غير المسبوق من الصواريخ الباليستية غير القانونية التى أطلقتها كوريا الشمالية هذا العام، بما فى ذلك ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين شاركوا فى تقييم الإجراءات الأخيرة لكوريا الشمالية وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار تجاهل بيونج يانج الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولى.
كما استعرضوا الإصدار الثلاثى المتزامن للعقوبات التى تستهدف كوريا الشمالية فى أوائل ديسمبر وأكدوا على الحاجة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة للحد من نمو الصواريخ الباليستية والبرامج النووية فى كوريا الشمالية.
وشددوا على الحاجة إلى زيادة الوعى العالمى بالأنشطة الإلكترونية الخبيثة لكوريا الشمالية وسجلها الفظيع فى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
كما دعا المسؤولون بيونج يانج إلى الوقف الفورى لسلوكها غير القانونى والخطير والعودة إلى الحوار البناء لتعزيز السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وفى المنطقة.
وتأتى هذه الاجتماعات فى أعقاب اجتماع ثلاثى على مستوى القادة بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا الشهر الماضى فى كمبوديا للتأكيد على التعاون الأمريكى الوثيق المستمر مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن قضايا كوريا الشمالية وللإعراب عن التزامات الولايات المتحدة الصارم تجاه أمن حلافائها الكوريين الجنوبيين واليابانيين.
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