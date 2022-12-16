نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تفاصيل اتفاق فك اضراب الحافلات العمومية والسرافيس بالاردن .. وثيقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج - : كشفت وثيقة متداولة عن حجم الدعم الذي سيتم صرفه للحافلات العمومية والتكاسي شهريا كما بات منتفقا عليه مع النقابة وفق كل خط على حدة وحسب التالي :

خط قصير أقل من 130 كيلو متر بمبلغ 375 دينارًا شهريا ..

خط طويل 130 كيلو متر فما فوق بمبلغ 475 دينارًا شهريًا

الحافلات متوسطة خط طويل أكثر من 130 كيلو متر بمبلغ 350 دينارًا شهريًا..

خط قصير أقل من 130 كيلو متر بمبلغ 300 دينارًا شهريًا.

خطوط السرفيس :

- السرفيس خط طويل أكثر من 130 كيلو متر 160 دينارا شهريا.

- سيارات السرفيس خط قصير اقل من 130 كيلو متر مبلغ 100 دينار شهريا.

- سيارات التكسي الأصفر مبلغ 100 دينار شهريا.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من تاريخه لمدة 3 شهور بينما سيتم صرف مبالغ الشهر الحالي كانون أول وفق الآلية السابقة .