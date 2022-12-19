تحذير «كورى - يابانى» بالرد بحزم على استفزازات بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية قالت إن "كيم جون"، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية، اجتمع مع نظيره اليابانى "تاكيهيرو فوناكوشى" بعد ظهر اليوم فى سول لمناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أنه بشأن احتمال إجراء استفزاز إضافى من قبل كوريا الشمالية، قال المبعوثان النوويان إن البلدين سيردان بحزم وصرامة فى حال استمرت كوريا الشمالية فى استفزازاتها على الرغم من التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولى.

كما أشارا إلى أن البلدين يواصلان المشاورات الوثيقة على كافة المستويات بشأن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، منذ قمتهما فى بنوم بنه فى كمبوديا فى نوفمبر، واتفقا على مواصلة تعزيز التبادل والتعاون فى هذا الخصوص، ومن المقرر أن يلتقى "فوناكوشى" بالنائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون-دونج" فى وقت لاحق اليوم.

وفى سياق متصل توقع مركز بحثى كورى جنوبى، أن تستمر كوريا الشمالية فى تجاهل الدعوات لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووى العام المقبل، بما يتماشى مع سياستها الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية.

وذكر تقرير صادر عن المركز نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" حول التطورات الرئيسية فى العلاقات الدولية لعام 2023، توقع معهد الشؤون الخارجية والأمن الوطنى أن تواصل بيونج يانج استفزازاتها التى تستهدف سول.

وأضاف المعهد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستركزان على تعزيز الردع ردا على الاستفزازات الشمالية فى ظل علاقات باردة بين الكوريتين.