سوناك: إذا لم تنسحب روسيا من أوكرانيا لن يكون هناك مفاوضات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اليوم الأثنين، إنه إذا لم تنسحب روسيا من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات حقيقية.

وأضاف رئيس وزراء البريطاني، أن الانسحاب الروسي من أوكرانيا يجب أن يسبق أي مفاوضات.

ويعتزم ريشي سوناك، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، وذلك خلال لقاء في لاتفيا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.

ويصل سوناك إلى ريجا عاصمة لاتفيا لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن سوناك سيدعو قادة دول ذلك التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

وأضاف البيان أن سوناك سيعلن أيضا أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) وبما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023".