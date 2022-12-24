العالم اليوم - صورة حديثة من المستشفى.. حالة بيليه الصحية في "تدهور مستمر"

انتم الان تتابعون خبر صورة حديثة من المستشفى.. حالة بيليه الصحية في "تدهور مستمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 01:24 مساءً - قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في "تدهور مستمر"، منذ دخوله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في أواخر نوفمبر الماضي.

وذكرت "ماركا"، نقلا عن تقارير محلية، أن حالة بيليه "ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج".

وأبرزت أن الأسطورة البرازيلية الملقب بـ"الملك" وصاحب الـ82 عاما بات يتلقى "رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم".

بالتزامن مع ذلك، نشرت ابنة بيلي، كيلي ناسيمنتو، على حسابها في إنستغرام، صورة حديثة لأبيها، التقطت يوم أمس الجمعة في المستشفى.

وتظهر كيلي، في الصورة، وهي تعانق والدها وتنام على صدره. وقالت، في تعليقها على الصورة: "ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان.. ليلة أخرى معا".

وقال مستشفى ألبرت أينشتاين، الخميس، إن بيليه "يعاني من تطور الأورام، ويتطلب رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وعانى بيليه بسبب تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ويخضع لعلاج كيماوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون، العام الماضي.

كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021، وقضى شهرا في المستشفى. وسيقضي اللاعب السابق عيد الميلاد هذه السنة في المستشفى.