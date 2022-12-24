واشنطن تدعو بوتين إلى الاعتراف بالواقع والانسحاب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت ـ أن "واشنطن وبقية دول العالم أدركوا منذ فبراير الماضى، أن الحرب الروسية على أوكرانيا عدوانية وغير مبررة، ولم تخلف إلا الموت والدمار والنزوح".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد جدد - فى وقت سابق - تأكيده على التزام الولايات المتحدة لدعم الأوكرانيين لمواصلة الدفاع عن بلادهم، مشيرا إلى أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب ضد أوكرانيا.