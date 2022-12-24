الرئيس العراقى يدين هجوما استهدف مركزا للكرد فى باريس

جدة - نرمين السيد - ودعا رشيد - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية - الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مشددًا على "أهمية مكافحة العنصرية فى فرنسا منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".

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