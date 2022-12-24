القوات الصومالية تلاحق المليشيا الإرهابية بولاية جلمدج

جدة - نرمين السيد - قال مصدر عسكرى صومالى، اليوم السبت، إن القوات الصومالية فى ولاية جلمدج تواصل عملياتها لملاحقة "ميليشيا الخوارج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" فى المناطق الواقعة بجنوب مدج بوسط البلاد.





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